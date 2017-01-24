Глава Минобороны Германии против отмены санкций в отношении России в обмен на сокращение ядерных арсеналов - интервью

Германия будет выступать против отмены санкций в отношении России в обмен на возможное сокращение ядерных вооружений, заявила министр обороны германии Урусула фон дер Ляйнен телекорпорации ВВС.

"Совершенно ясно, что такая комбинация, как отмена санкций в обмен на ядерное оружие, не жизнеспособна, Германия ее не поддержит", - подчеркнула она.

По словам министра, санкции против России могут быть отменены лишь при полном выполнении минских соглашений по Украине.

Ранее о возможности достижения договоренностей с Россией об отмене санкций в обмен на ограничение ядерных вооружений заявил на слушаниях в сенатском комитете Стивен Мнучин, которого президент Дональд Трамп выдвинул на пост министра финансов.