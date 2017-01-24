События

08:40 24.01.2017

Полиция расследует обстоятельства гибели пассажира пригородной маршрутки в Житомирской области

23 января около 11.30 в Житомирском районе вследствие внезапного открытия дверей во время движения пассажирского микроавтобуса из салона выпал мужчина и погиб от полученных травм, сообщает пресс-служба Житомирской полиции.

" По предварительной информации, в с. Солнечном во время движения пригородного маршрутного автобуса, под управлением 37-летнего житомирянина, произошло внезапное открытие дверей. В результате один из пассажиров, 67-летний местный житель, выпал из салона автобуса на дорогу. Мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту происшествия начато досудебное расследование по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД или эксплуатации транспорта).

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

ВАЖНОЕ

Боевики 10 раз с полуночи обстреляли позиции сил АТО – штаб

В плену у боевиков остается 110 заложников, освобождено более 3 тыс., – Тандит

Боевики за сутки 51 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

СБУ задержала на взятке сотрудницу налоговой инспекции райцентра Харьковской области

НАБУ расследует 25 производств по результатам анализа е-деклараций

ПОСЛЕДНЕЕ

Volkswagen выплатит автодилерам в США $1,2 млрд за вредные выбросы

На ХIV внеочередной съезд судей Украины прибудут 313 делегатов от местных и апелляционных судов

Европейские фермеры в знак протеста засыпали штаб-квартиру ЕС в Брюсселе сухим молоком

Глава Минобороны Германии против отмены санкций в отношении России в обмен на сокращение ядерных арсеналов - интервью

В очередях на границе с Польшей 450 автомобилей

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА