Полиция расследует обстоятельства гибели пассажира пригородной маршрутки в Житомирской области

23 января около 11.30 в Житомирском районе вследствие внезапного открытия дверей во время движения пассажирского микроавтобуса из салона выпал мужчина и погиб от полученных травм, сообщает пресс-служба Житомирской полиции.

" По предварительной информации, в с. Солнечном во время движения пригородного маршрутного автобуса, под управлением 37-летнего житомирянина, произошло внезапное открытие дверей. В результате один из пассажиров, 67-летний местный житель, выпал из салона автобуса на дорогу. Мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту происшествия начато досудебное расследование по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД или эксплуатации транспорта).

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.