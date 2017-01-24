В очередях на границе с Польшей 450 автомобилей
450 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 часов, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.
В пункте пропуска "Ягодын авто" – 160, в ПП "Рава-Руська" – 100, в пунктах пропуска "Шегини" и "Смильныця" – по 60 транспортных средств.
В ПП "Устылуг" – 50 автомобилей, в ПП "Краковец" – 20.
В пунктах пропуска "Грушив" и "Угрынив" очередей нет.
Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.