События

08:38 24.01.2017

В очередях на границе с Польшей 450 автомобилей

450 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8 часов, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Ягодын авто" – 160, в ПП "Рава-Руська" – 100, в пунктах пропуска "Шегини" и "Смильныця" – по 60 транспортных средств.

В ПП "Устылуг" – 50 автомобилей, в ПП "Краковец" – 20.

В пунктах пропуска "Грушив" и "Угрынив" очередей нет.

Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.

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