Бойцы спецподразделения КОРД задержали 2 спортсменов-разбойников в Черновицкой области

Сотрудники подразделения полиции особого назначения КОРД главного управления Национальной полиции в Черновицкой области задержали двоих профессиональных грабителей, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Две недели назад двое злоумышленников совершили разбойное нападение на директора одной из черновицких фирм. Дождавшись, когда мужчина выйдет из офиса, на подходе к служебному авто они сбили его с ног и начали бить. Злоумышленники вырвали из рук потерпевшего портфель и скрылись с места преступления", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Оперативники местного уголовного розыска установили личности нападавших, ранее профессионально занимавшихся рукопашным боем. Задержание злоумышленников планировалось провести силами 2 групп спецподразделения КОРД.

По факту правонарушения расследуется уголовное производство по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.