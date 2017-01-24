События

08:25 24.01.2017

Во Львовской области в результате обвала породы травмирован горняк

Во Львовской области в результате обвала породы травмирован горняк, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, инцидент произошел ночью 23 января на шахте "Степова" ГП "Львовуголь".

В результате обвала породы 33-летний шахтер был госпитализирован в реанимацию Червоноградской городской больницы. Состояние потерпевшего – средней тяжести, его перевели в травматологическое отделение.

Причины инцидента выясняются.

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