События

08:19 24.01.2017

Сенат США поддержал кандидатуру Майка Помпео на пост директора ЦРУ

Сенат США утвердил кандидатуру Майка Помпео на пост директора Центрального разведывательного управления.

Как передает корреспондент "Интерфакса", голосование закончилось: "за" проголосовал 66 сенаторов из 100, "против" - 32.

М.Помпео в 1986 году закончил Военную академию США в Вест-Пойнте, с 1986 по 1991 годы он служил в армии Соединенных Штатов. Затем занимался частным предпринимательством, основал компанию Thayer Aerospace.

В 1994 году он получил степень доктора права в Гарвардском университете.

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