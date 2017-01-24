Новый глава Пентагона поговорил по телефону с генсеком НАТО и коллегами из Канады и Великобритании

Вступивший в должность главы Пентагона Джеймс Мэттис провел в понедельник телефонный разговор с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом,в ходе которого они договорились провести личную встречу в следующем месяце, сообщил представитель Минобороны США Джефф Дэвис.

"Два лидера обсуждали важность общих ценностей, министр подчеркнул, что в поисках союзников по отстаиванию этих ценностей, США всегда начинают с Европы", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, Дж.Мэттис и Й.Столтенберг обязались продолжить консультации в ближайшие месяце и заявили о намерении встретиться лично в следующем месяце на министерской встрече НАТО по обороне.

Кроме того, шеф Пентагона созвонился в понедельник с коллегами из Канады и Великобритании с Харджитом Саджаном и Майклом Фэллоном.

"Дж.Мэттис и М.Фэллон обещали работать совместно в ближайшие месяцы, договорились держать в фокусе внимания борьбу с ИГИЛ", - отметил Д.Дэвис.

В ходе разговора с министром национальной обороны Канады, Дж.Мэттис подчеркнул "истинное партнерство с Канадой по всему спектру двусторонних и многосторонних вопросов безопасности", таких как Ирак, присутствие НАТО в Восточной Европе и противостояние ИГИЛ.