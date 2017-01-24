События

06:33 24.01.2017

Боевики за сутки 51 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

За прошедшие сутки боевики 51 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-служба штаба АТО. В результате обстрелов 2 военнослужащих получили ранения.

В частности, на Мариупольском направления боевики из минометов калибров 120 мм и 82 мм обстреливали Красногорвку, Марьинку и Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское, снайперы обстреливали Новотроицкое и Широкино.

На Луганском направлении боевики обстреливали Троицкое из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм, Новозвановку и Попасную – из минометов, Крымское, Троицкое, Новозвановку, Новоалександровку и Станицу Луганскую – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики применяли минометы калибра 120 мм по Луганскому, гранатометы и стрелковое оружие – по Авдеевке, Зайцево и Опытному, вооружение БМП – по Луганскому. По Пескам вел огонь вражеский снайпер.

ВАЖНОЕ

СБУ задержала на взятке сотрудницу налоговой инспекции райцентра Харьковской области

НАБУ расследует 25 производств по результатам анализа е-деклараций

Московский суд рассмотрит вопрос о продлении ареста журналисту Сущенко

Сын мэра Лисичанска, разыскиваемый за избиение и похищение пограничника, взят под стражу

Украина готова к решительным действиям для освобождения заложников

ПОСЛЕДНЕЕ

Новый глава Пентагона поговорил по телефону с генсеком НАТО и коллегами из Канады и Великобритании

На конкурс проектов памятника Героям Небесной Сотни в Харькове представлен 21 проект

В результате взрыва в Лондоне ранены 6 человек

Эксперты японского правительства считают допустимым отречение императора в качестве юридического исключения

Спецслужбы РФ распространяют в Украине антисемитские настроения – Геращенко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА