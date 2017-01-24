На конкурс проектов памятника Героям Небесной Сотни в Харькове представлен 21 проект

В Харьковском областном организационно-методическом центре культуры и искусства открылась выставка проектов памятника Героям Небесной Сотни.

"На выставке представлены работы, поданные на конкурс (по выбору проекта памятника - ИФ). Всего 21 проект. Авторы - как профессиональные скульпторы, так и студенты. Есть работы из Киева", - сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина член жюри конкурса, координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

По его словам, посетители выставки могут принять участие в выборе лучшего проекта.

"Они заполняют анкеты, бросают их в коробку и таким образом высказывают мнение, которое будет учтено жюри", - сказал В.Чистилин.

Выставка продлится до 17 февраля, после чего жюри назовет победителя.

"Если жюри не определит победителя, то конкурс будет продлен", - сказал В.Чистилин.

Как сообщалось, в сентябре глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная подписала с представителями Евромайдана меморандум о сотрудничестве по вопросу установки в городе памятника Героям Небесной Сотни.