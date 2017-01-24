Эксперты японского правительства считают допустимым отречение императора в качестве юридического исключения

Консультационный совет экспертов при правительстве Японии, изучающий вопрос о возможном отречении 83-летнего императора Акихито, допускает возможность проведения этой процедуры, однако в единичном формате, сообщает в понедельник японское издание "Никкэй".

Для этого планируется принять специальное законодательство, которое будет касаться только императора Акихито.

При этом эксперты не стали прояснять детали желательного, по их мнению, подхода к вопросу отречения.

В то же время в совете выразили обеспокоенность в связи с опасностью того, что в будущем правительство может оказывать давление на императора для его отречения.

"Никкэй" напоминает, что работа совета должна заложить основу для парламентских дискуссий по поводу законодательства об отречении императора.

Ранее в январе японские СМИ сообщали, что правительство Японии готовит законопроект, предусматривающий, что император Акихито сможет отречься от престола в пользу своего старшего сына Нарухито в 2019 году.

Принятие законопроекта ожидается в начале мая 2017 года после обсуждения обеими палатами парламента. Действующая конституция Японии не предусматривает возможность отречения императора от престола при жизни.

Последним отрекшимся правителем Японии считается император Кокаку, сложивший в себя императорские полномочия в пользу сына в 1817 году.

В начале августа 2016 года японские СМИ обнародовали выступление императора Акихито, в котором он заявил, что ему становится все труднее выполнять свои обязанности из-за почтенного возраста.

Император Акихито - старший сын и пятый ребенок императора Хирохито и императрицы Кодзюн - родился 23 декабря 1933 года.

Официально Акихито признается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

В настоящее время Акихито считается единственным правящим в мире императором.