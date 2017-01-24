Минюст выступает за создание рабочей группы по разработке порядка проведения проверки э-деклараций из-за саботажа НАПК

Министерство юстиции Украины предлагает создать в Кабинете министров Украины рабочую группу по разработке порядка проведения проверок электронных деклараций, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Я обратился к премьер-министру Украины, потому что на его личном контроле находится и вопрос по антикоррупционной политике с четким предложением: министерство юстиции не хочет участвовать во всем том фарсе (саботаж со стороны НАПК – ИФ), поэтому мы предложили, что, на площадке Кабинета министров будет создана независимая рабочая группа, которая сделает работу НАПК", - заявил министр в эфире "5 канала" в понедельник вечером.

По словам П.Петренко, в рабочую группу, призванную разработать проект текста положений по порядку проведения проверки э-деклараций, соответствующий украинскому законодательству, войдут , согласованные с гражданским обществом, эксперты, ученые, представители Минюста, представители НАПК, при желании.

"И эти специалисты должны в течение нескольких дней, до недели, разработать нормальный проект текста положений о порядке проведения проверки", - отметил министр.

Как отметил П.Петренко, необходимость создания рабочей группы вызвана "саботажем" НАПК в вопросах подготовки данного документа.

"Хочу еще раз сказать официальную позицию, это вообще выглядит на грани такого саботажа. Наверное, (НАПК – ИФ) – это единственный государственный орган, который не может найти общий язык с министерством юстиции. Ежедневно мы регистрируем десятки нормативных актов и более серьезных, и даем правовую оценку решению правительства, и законопроекты, которые попадают в парламент. Почему-то с этим государственным органом, который должен заниматься предотвращением коррупции, сложилась очень странная ситуация", - заявил министр.