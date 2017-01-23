События

22:51 23.01.2017

В очередях на границе с Польшей более 500 автомобилей

510 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22.00, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Самая крупная очередь зафиксирована в пункте пропуска "Ягодын авто" – 300 автомобилей.

В ПП "Краковец" – 80, в ПП "Устылуг" и "Рава-Руська" – по 50 транспортных средств, в ПП "Угрынив" – 30.

В пунктах пропуска "Шегини", "Смильныця" и "Грушив" очередей нет.

Также нет очередей на границе Украины с Венгрией, Словакией и Румынией.

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