В британской столице объявлена высокая степень тревоги из-за сильного загрязнения воздуха

В Лондоне в связи с резко увеличившимся уровнем загрязнения воздуха объявлена высокая степень тревоги, сообщает в понедельник британская телерадиокомпания Би-Би-Си.

"Это самая высокая степень тревоги и все, от самых уязвимых до физически здоровых людей должны принять меры, чтобы обезопасить себя от такого скверного воздуха", - сказал мэр британской столицы С.Хан.

В сообщении отмечается, что уровень загрязнения подскочил в Лондоне и соседних регионах в связи с холодной, безветренной погодой, большим потоком автомобилей и использованием дров в качестве топлива.

Показатели загрязнения, зарегистрированные в британской столице накануне, стали самыми высокими с апреля 2011 года.