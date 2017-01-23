Родственники погибших в трагедии под Волновахой подали в ЕСПЧ жалобу на Украину и Россию

Родственники погибших и пострадавших при обстреле гражданского автобуса под Волновахой Донецкой области в 2015 году подали жалобу на Украину и Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает юридическая фирма ILF.

"Спустя два года после трагедии под Волновахой (во время обстрела блокпоста погибло 10 пассажиров автобуса, 18 ранено) расследование преступления не завершено. Родственники погибших и пострадавших больше не надеются на правосудие в Украине и подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Помимо справедливости для заявителей, решения по аналогичным искам в дальнейшем могут помочь привлечь Россию к ответственности за военный конфликт и нарушения прав человека", - сказано в сообщении на сайт ILF.

По информации юрфирмы, заявители хотят завершения расследования и наказания виновных. И хотя, как отметил советник юрфирмы ILF Андрей Кристенко, два года спустя надежда найти непосредственных исполнителей крайне мала, тщательное расследование могло быть вскрыть множество важных деталей, которые могли бы предотвратить другие трагедии.

"Основная претензия заявителей – нарушение права на жизнь и бездействие государства. Государство могло попытаться предупредить эту трагедию, минимизировать последствия. А если она уже случилась – провести эффективное расследование", - объясняет А.Кристенко.

Также отмечается, что по многим делам, которые рассматривает ЕСПЧ, принимается решение о денежной компенсации. Но, по словам А.Кристенко, в жалобе пока не идет речь о денежных компенсациях – сейчас заявителям нужно, чтобы украинская правоохранительная система обратила на них внимание и пошла на диалог.

По подсчетам юристов, рассмотрение дела в ЕСПЧ займет не менее 3 лет.

Как сообщалось, трагедия под Волновахой случилась 13 января 2015 года. В результате обстрела пассажирского автобуса погибли 12 человек, еще 18 получили ранения. Сразу после обстрела боевики сообщили, что якобы уничтожили украинский блокпост под Волновахой, где погибли 11 человек. Позже сообщение было удалено. После этого незаконные вооруженные формирования заявили, что непричастны к обстрелу автобуса под Волновахой.

В то же время силовики и президент Украины Петр Порошенко обвинили боевиков в гибели людей под Волновахой.