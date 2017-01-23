Въезды в Киев с утра вторника могут быть частично заблокированы в связи с массовыми акциями

Полиция предупреждает о возможном частичном блокировании проезжей части на въездах в Киев участниками акции в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования.

Как сообщает в понедельник пресс-служба управления безопасности дорожного движения департамента превентивной деятельности (ДПД) Национально полиции Украины, проблемы с проездом могут возникнуть с 7:00 утра вторника, 24 января.

"Национальная полиция просит граждан неуклонно придерживаться законодательства Украины, а водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения", - сказано в сообщении.