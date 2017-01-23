События

18:58 23.01.2017

Число жертв лавины, сошедшей на гостиницу в Италии, достигло семи человек

Тело женщины - седьмой жертвы схода лавины на гостиницу Rigopiano в Италии обнаружили в понедельник итальянские спасатели, сообщает итальянский телеканал РАИ24.

Ранее выжившими спасатели уже обнаружили девять человек.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 в среду и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.

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