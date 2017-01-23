События

18:50 23.01.2017

СБУ задержала на взятке сотрудницу налоговой инспекции райцентра Харьковской области

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали на взятке главного инспектора управления доходов и сборов с физических лиц объединенной налоговой инспекции в одном из райцентров Харьковской области.

Как сообщил в понедельник пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что чиновник требовал 20 тыс. грн от местного жителя за не проведение проверки его сельскохозяйственной деятельности.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали получение главным инспектором части денег", – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения чиновнице о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители также проверяют возможную причастность к данному факту одного из руководителей этой объединенной налоговой инспекции.

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