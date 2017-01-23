События

18:46 23.01.2017

С начала зимы на водоемах Украины погибли 57 человек

С начала зимы на водоемах страны уже погибло 57 человек, из которых 8 детей, а 73 человека, в том числе 17 детей, удалось спасти, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в понедельник.

"Эту печальную статистику можно уменьшить, если соблюдать правила поведения на льду, не рисковать своей жизнью и здоровьем и не выходить на тонкий лед! Спасатели постоянно посещают водоемы страны и напоминают об этом гражданам", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

В частности, информируют в ГСЧС Украины, во вторник, 24 января, столичные специалисты ГСЧС проведут профилактическое мероприятие на Оболонской набережной Киева.

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