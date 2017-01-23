Прокуратура вызывает Януковича на допрос 27 января и для участия в открытии материалов дела 30 января

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на допрос в качестве подозреваемого 27 января, а также для участия в открытии материалов уголовного производств о государственной измене.

Согласно двум повесткам, которые обнародованы в понедельник на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины, В.Янукович вызывается 27 января 2017 года в 15:00 в Главную военную прокуратуру Генпрокуратуры по адресу: г.Киев, ул. Московская, 8, каб. 127 для вручения уведомления об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 14.06.2016 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Согласно другой повестке, В.Янукович в соответствии вызывается 30 января 2017 года в 15:00 в Главную военную прокуратуру для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов уголовного производства от 14.06.2016 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

В двух повестках адресом для переписки с экс-президентом Украины указывается Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус "В".

Как сообщалось, в Генпрокуратуре сообщили, что В.Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.