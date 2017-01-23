События

18:19 23.01.2017

Боевики более 20 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, ранен боец ВСУ

С начала суток и до 18.00 понедельника зафиксировано 22 обстрела боевиками позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего один военнослужащий ВСУ получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов 120 и 82 миллиметра неоднократно вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское", - говорится в сводке, обнародованной в понедельник вечером на странице пресс-центра в "Фейсбук".

На Луганском направлении – из минометов 82 миллиметра боевики вели огонь по Троицкому. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому, Новозвановке и Новоалександровке.

На Донецком - из гранатометов и стрелкового оружия - по Авдеевке. По Пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому – БМП противника.

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