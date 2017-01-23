Посылку с двумя пистолетами и боеприпасами СБУ изъяла в Кривом Роге

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали жителя города Кривой Рог во время получения посылки с оружием и боеприпасами.

Как сообщает в понедельник пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что опасное отправление поступило в Кривой Рог из поселка Устимовка в Кировоградской области.

"Правоохранители изъяли из посылки пистолеты "Макарова" и "ТТ" с патронами, три гранаты РГД-5 и РГН и пять радиостанций с базовой станцией к ним", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления отправителя посылки.