Порошенко: Мы не дадим РФ расшатать ситуацию внутри Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все необходимое для не допущения дестабилизации внутри страны.

"Я хочу подчеркнуть, что мы не допустим ошибок прошлого, не допустим ссоры внутри команды, мы не дадим (президенту России Владимиру – ИФ) Путину раскачать ситуацию внутри страны", - сказал он в Таллинне во время общения с украинской общиной в Эстонии в понедельник.

П.Порошенко отметил, что украинские власти идут по пути реформирования страны. "Мы делаем все: и децентрализацию, эффективную борьбу с коррупцией, эффективную замену судебной ветви власти", - сказал президент Украины.

Кроме того, он напомнил, что Украина имплементирует Соглашение об ассоциации с ЕС и ожидает от Евросоюза отмены визового режима.