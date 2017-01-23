Пять фракций Рады призывают мировое сообщество совместно бороться против терроризма РФ в связи с подготовкой покушения на нардепа Геращенко

Геращенко Пять фракций Верховной Рады Украины призывают мировое сообщество наладить повседневное сотрудничество антитеррористических подразделений для противодействия государственному терроризму России.

Согласно информации, опубликованной в понедельник на сайте партии "Блок Петра Порошенко", помимо одноименной фракции, заявление поддержали фракции "Народный фронт", Радикальной партии Олега Ляшко, "Объединение "Самопомич" и "ВО "Батькивщина".

"Руководство Российской Федерации не оставляет попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине путем запугивания и убийств активных граждан: известных политиков, общественных деятелей, журналистов, волонтеров и активистов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что очередным преступлением российских спецслужб должно было стать покушение на жизнь народного депутата из фракции "Народный фронт", советника главы МВД Украины Антона Геращенко. "Планы злоумышленников были сорваны, благодаря действиям СБУ и Национальной полиции", - подчеркивают авторы документа.

"Мы возмущены продолжением государственного терроризма России на территории Украины и требуем у мирового сообщества помощи и защиты. Уверены, только совместные усилия цивилизованных стран, европейских и международных организаций могут остановить агрессора. Должны как можно быстрее наладить повседневное сотрудничество антитеррористических подразделений, обмен информацией", - сказано в заявлении фракций.

Фракции Верховной Рады обращаются к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам иностранных государств, международным организациям с призывами принять меры для давления на руководство России.

"Язык террора, которым Кремль пытается диктовать миру свои условия, недопустим! Демократические страны должны решительно осудить агрессивную гибридную войну России, в частности, и такие ее элементы, как подрывная пропаганда в Украине и на Западе", - говорится в тексте заявления.

Парламентские фракции отмечают, что важным элементом противодействия российской агрессии является сохранение и усиление экономических и политических санкции в отношении РФ и лиц, причастных к дестабилизации ситуации в Украине.

В данный момент заявление опубликовано на сайтах двух партий – "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".

В Верховной Раде Украины восьмого созыва шесть фракций и две депутатские группы.