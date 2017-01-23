События

17:33 23.01.2017

Итальянские спасатели обнаружили трех щенков под завалами гостиницы, накрытой лавиной

Спасатели нашли трех щенков под завалами гостиницы Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии, на которую 18 января обрушилась снежная лавина, сообщает в понедельник агентство АП.

Пресс-секретарь спасательной службы Фабио Герман сказал, что эта находка дает надежды на обнаружение выживших и среди 23 человек, которые все еще находятся под завалами.

В сообщении отмечается, что спасатели уже обнаружили девять выживших. Под завалами также были найдены тела пяти жертв лавины.

Трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 в среду и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.

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