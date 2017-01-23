НААУ просит генпрокурора о личном контроле расследования убийства адвоката Рыбальченко

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) просит генерального прокурора Украины Юрия Луценко взять под личный контроль расследование убийства киевского адвоката Валерия Рыбальченко.

"В связи с трагической смертью Валерия Рыбальченко НААУ обратилась к генеральному прокурору с просьбой взять под личный контроль ход осуществления досудебного расследования по факту умышленного убийства, предпринять ряд процессуальных действий в рамках предоставленных полномочий с целью установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. НААУ в своем обращении просит во время досудебного расследования осуществить проверку версии убийства адвоката в связи с осуществлением им профессиональной деятельности", - говорится в сообщении на странице ассоциации в Фейсбуке.

Кроме того, НААУ выразила обеспокоенность ростом количества убийств адвокатов в последние годы, что, убеждены в ассоциации, свидетельствует не только "о повышенном уровне рискованности профессии, но и об отсутствии данных законом гарантий и защиты".

Как сообщалось, в ночь на 21 января неизвестный ранил адвоката В.Рыбальченко в Днепровском районе Киева, от огнестрельных ран потерпевший скончался в больнице. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личные мотивы и профессиональная деятельность.

В СМИ сообщалось, что адвокат в последнее время защищал права инвесторов новостроек. По словам родственников, угрозы ему не поступали.