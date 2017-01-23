Неизвестный похитил из ЖЭКа сейф c документами в Святошинском районе Киева

Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства исчезновения сейфа из расположенного в Святошинском районе столицы ЖЭКа и разыскивают совершившего преступление злоумышленника.

"В Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что входная дверь в помещение сломаны и исчез сейф. Правоохранители выяснили, что данное помещение занимает ЖЭК. Металлический сейф с документами находился кабинете бухгалтерии. В помещении находилась диспетчер, которая пояснила: зашел неизвестный и открыто похитил сейф с документами", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник Отделом коммуникации полиции Киева.

Следы правонарушения зафиксированы и должным образом задокументированы. Следственный отдел Святошинского управления полиции столицы начал уголовное производство по ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.