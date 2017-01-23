Количество судебных дел с участием органов ГФС в 2016г сократилось на 33%

Количество судебных дел с участием органов Государственной фискальной службы (ГФС) в 2016 году сократилось на 33%, сообщается на веб-сайте ГФС.

"В течение 2016 года количество судебных дел с участием органов ГФС уменьшилась на 42,1 тыс., или на 33% по сравнению с 2015 годом… Сумма по этим судебным делам увеличилась на 1,5 млрд грн, или на 0,7%", - говорится в сообщении.

По данным ГФС, по результатам рассмотрения судебных дел в пользу органов ГФС (в том числе в предыдущем периоде) в 2016 году в бюджет уже поступило 2,9 млрд грн.

В сообщении также отмечается уменьшение на 2% по сравнению с 2015 годом количества судебных споров, связанных с обжалованием решений таможен, принятых в связи с осуществлением таможенного контроля и оформлением.

"На 1 января 2017 года на рассмотрении в судах находилось 5,9 тыс. таких дел на общую сумму 2,6 млрд грн. Рассмотрены 2,4 тыс. дел на сумму 751,8 млн грн, из них в пользу таможни ГФС решено 769 дел на сумму 340,2 млн грн", - указывается в сообщении.