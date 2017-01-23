Сын мэра Лисичанска, разыскиваемый за избиение и похищение пограничника, взят под стражу

Сын городского головы Лисичанска (Луганская обл.), экстрадированный из Германии в Украину по подозрению в избиении и похищении пограничника, арестован.

"В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий совместно с правоохранительными органами Германии этот гражданин задержан, в отношении него применен экстрадиционный арест и он передан правоохранительным органам Украины. По ходатайству прокуратуры области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области в понедельник.

Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в соответствующем уголовном производстве по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека) и по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

В пресс-службе напомнили, что в августе 2016 года в Лисичанске возле кафе-бара двое граждан, один из которых - сын одного из городских голов области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли телесные повреждения малознакомому мужчине, после чего поместили его в багажник автомобиля Mercedes-Benz и скрылись с места происшествия. Во избежание уголовной ответственности один из правонарушителей, сын мэра, уклонялся от правоохранительных органов за границей, его объявили в международный розыск.

Как сообщали местные СМИ, речь идет о сыне действующего мэра Лисичанска Сергее Шилине. По данным СМИ, 27 августа 2016 г. в Лисичанске С.Шилин-мл. вместе с супругой Дарьей и парой друзей около 40 минут избивали сотрудника Госпогранслужбы Украины, заступившегося в ночном клубе за девушку, к которой у кого-то из нетрезвой компании были претензии. Завязалась драка, в ходе которой пограничник получил удар по голове и потерял сознание. После этого С.Шилин с сообщниками – другом, супругой Дарьей и подругой, - перенесли избитого человека в багажник его автомобиля Mercedes и увезли в направлении Северодонецка. Автомобиль был остановлен полицейским патрулем, после чего пограничника доставили в медучреждение.

В январе текущего года С.Шилин был задержан на территории Германии, а впоследствии экстрадирован в Украину.