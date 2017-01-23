Первый коммунальный туристический информцентр Киева открылся в аэропорту "Жуляны"

Первый коммунальный туристическо-информационный центр (ТИЦ) столицы открылся в терминале "А" международного аэропорта "Киев" (Жуляны).

Как сообщил в ходе открытия центра в понедельник начальник управления туризма департамента Киевской горгосадминистрации (КГГА) Антон Тараненко, ТИЦ будет бесплатно предоставлять посетителям услуги по поиску гостиниц и средств размещения, построению маршрутов для экскурсий и выбору туристических локаций, справку относительно маршрутов общественного транспорта, а также мероприятий, которые проходят в столице.

"Сегодня мы официально открываем ТИЦ, но он уже работает практически месяц. За месяц более 1 тыс. человек обратились в такой центр", – отметил А.Тараненко.

Он добавил, что посетителям ТИЦ также бесплатно предоставляются полученные предложения от субъектов туристического рынка и туристической общественности города.

"И все это является бесплатным для каждого, кто занимается туристической деятельностью…Все те, кто имеют туристические продукты в Киеве – или ресторан, или средство размещения, или экскурсию, или другое интересное развлечение – пожалуйста, вы имеете возможность использовать этот канал рекламы и канал информирования туристов в свою пользу", – подчеркнул начальник управления туризма КГГА.

По данным А.Тараненко, в открытие ТИЦ в аэропорту "Киев" было вложено около 150 тыс. грн, из которых 40% – частные средства, 60% – средства КГГА, которые в рамках городской целевой программы содержания таких центров используются для оплаты заработных плат сотрудникам. Арендная плата за площадь центра в терминале аэропорта практически отсутствует.

"По моему мнению, таких коммунальных центров должно быть шесть. Во-первых, это аэропорт "Жуляны", аэропорт "Борисполь". Во-вторых, это ж/д вокзал, автовокзал. И один или два современных ТИЦ, с возможностью войти и получить всю информацию, в центральной части города. Было бы очень неплохо, если бы такие центры появились на Майдане или ул. Крещатик, и в исторической части города – на Подоле", – отметил он.