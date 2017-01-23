События

15:39 23.01.2017

Власти Львова повторно обратились в областную и государственную комиссии по ЧС по вопросу вывоза отходов

Власти Львова повторно обратились в областную и государственную комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с критической ситуацией с вывозом твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба городского головы Андрея Садового.

"На прошлой неделе у нас была не одна рабочая встреча. Мы обратились к областной и государственной комиссиям по чрезвычайным ситуациям с вопросом неотложного рассмотрения проблемы Львова на областном и государственном уровне. На сегодня я не владею информацией о созыве такой комиссии ни в области, ни на уровне государства. Поэтому предлагаю сегодня повторно обратиться к областной и государственной комиссиям, потому что ситуация очень сложная. Если буде потепление, мы можем оказаться на грани очень большой беды", - сказал А.Садовой на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам мэра, в настоящее время около трети площадок для сбора бытовых отходов во Львове переполнены.

"Мы требуем, чтобы обе комиссии включились в работу и предоставили новые полигоны, куда можно было бы вывозить мусор непосредственно из Львова. Потому что мы знаем, что продолжается блокирование полигонов, куда ранее вывозили мусор из Львова", - цитирует пресс-служба слова городского головы Львова.

В то же время директор департамента инфраструктуры и жилищного хозяйства Львовского горсовета Сергей Бабак заявил о необходимости неотложно начать противоаварийные работы на Грибовичском полигоне в связи с угрозой дамбе. "С потеплением возникнет еще большая опасность на движимой части тела полигона, есть реальные угрозы оползня", - подчеркнул С.Бабак.

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