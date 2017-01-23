Убийство Шеремета и попытка покушения на А.Геращенко организованы одним центром в РФ

Следователи убеждены, что убийство украинского журналиста Павла Шеремета, как и попытка покушения на народного депутата (фракция "Народный фронт") Антона Геращенко, были организованы и реализованы диверсионно-террористическим центром в РФ, заявляет сам А.Геращенко.

"Попытка покушения на меня, предотвращенная Службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев цепи работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории РФ, перед которым поставлена задача - задействовать граждан Украины, как правило, с криминальным прошлым, ненавидящих нашу страну... организовывать преступления на территории нашей страны", - сказал А.Геращенко на брифинге в понедельник в Киеве.

В этом контексте он продолжил: "На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористический акт - убийство известного журналиста Павла Шеремета - было направлено, нацелено и реализовано этим же диверсионно-террористическим центром на территории РФ".

Говоря о задержанных исполнителях, депутат отметил, что они лишь "расходный материал". "Мы пока только поймали исполнителей. И знаем отдельных лиц - сотрудников российских спецслужб, которые осуществляют эту деятельность. Возможно, они будут объявлены в международный розыск как лица, осуществляющие террористическую деятельность против Украины". Однако, подчеркнул парламентарий, пока нет ответа на вопрос, кто принял именно в РФ принял решение о создании диверсионно-террористического центра.

А.Геращенко назвал шесть случаев преступлений, подготовленных и совершенных этим центром, включая покушение на него, убийство П.Шеремета и сотрудника ровенского СИЗО, майора Ивана Мамчура, убийство курсанта в Харькове, поджог двери квартиры мэра Херсона.

"Мне назвали фамилию лица, которое организовывает данный террористический акт (покушение на убийство А.Геращенко - ИФ), его "заслуги" против Украины признаны сайтом "Миротворец". Я не знаю этого человека, он находится на территории РФ, его личность установлена, я никогда с ним не встречался", - рассказал депутат.

Он допустил, что мотивами попытки покушения на него могли быть "активная гражданская позиция, принципиальная позиция о необходимости признания агрессии РФ и освобождения территории Украины, также наверняка мое отношение к проекту "Миротворец"

"Сейчас СБУ и Нацполиция очень плотно изучает все детали покушения на меня и ведет допросы, изучение фактов возможного участия этих лиц и их знания относительно событий, связанных с убийством Павла Шеремета. Явно видно, что почерк один и тот же... подкладка мины под автомобиль", - сказал А.Геращенко.

Отвечая на вопрос о том, не кажется ли ему странным, что при увязке двух преступлений в звенья одной цепи в ситуации с П.Шереметом преступление предотвратить не удалось, в попытка покушения на А.Геращенко была предотвращена своевременно СБУ, депутат сказал: "То, что произошло в моем случае - это уникальное стечение обстоятельств, тот факт, что по приезду лиц, которые в настоящий момент задержаны и находятся в СИЗО... информация об их приезде по счастливой случайности стала доступной сотрудникам Службы безопасности Украины".

По словам А.Геращенко, если бы информация о готовящемся убийстве П.Шеремета стала бы известной СБУ и полиции на стадии подготовки, то преступление также можно было бы предотвратить. "Мне просто повезло",- сказал депутат.

Говоря непосредственно о расследовании дела об убийстве П.Шеремета, присутствующий на брифинге директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сказал: "Весь комплекс помощи иностранных партнеров в рамках расследования убийства Нацполиция уже получила".

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб известный журналист П.Шеремет. Взрыв произошел, когда журналист ехал в автомобиле. Машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, ее в машине не было.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал гибель П.Шеремета убийством в результате действия взрывного устройства, и заявил, что ключевой версией убийства является месть в связи с его профессиональной деятельностью.

Что касается А.Геращенко, то СБУ 20 января 2017 года раскрыла, задокументировала и предотвратила попытку покушения на его жизнь. По данным спецслужбы, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории РФ. Задержаны и арестованы двое исполнителей преступления.