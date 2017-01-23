В суде по делу Кернеса допросили 4 свидетелей

Киевский райсуд Полтавы в понедельник провел очередное заседание по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

"Допросили четверых свидетелей обвинения, в том числе двух работников милиции и работника прокуратуры. Прокуратура пыталась выяснить, насколько законно они действовали, но это не укладывается в концепцию обвинительного акта. В нем нет ни одной статьи, которая предусматривает должностное преступления (то есть преступления, предусмотренные ст. 364 и 365 УК Украины)", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат Г.Кернеса Александр Гунченко.

По его словам, четвертым свидетелем, допрошенным в понедельник, был работник "МакДональдса", расположенного неподалеку от гостиницы "Националь", куда, по версии обвинения, были доставлены и удерживались активисты Евромайдана.

"Никто из допрошенных свидетелей ни одним словом не подтвердил выдвинутые обвинения", - сказал А.Гунченко.

Следующее заседание суда назначено на 13 февраля.

Как сообщалось, неизвестные 25 января 2014 года напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования. 26 марта 2015 г.Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.