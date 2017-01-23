События

12:47 23.01.2017

В Киеве задержали россиянку, сбежавшую из психбольницы во Львове

Правоохранители задержали в одном из киевских хостелов сбежавшую из львовской психиатрической больницы гражданку РФ, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области в понедельник.

По информации полиции, в одном из хостелов Киева 21 января граждане узнали беглянку из львовской психиатрической больнице, о которой шла речь в сообщениях полиции. Соответствующие сведения были переданы сотрудникам столичной полиции на оперативную линию "102".

"Эта женщина действительно оказалась 31-летней гражданкой Российской Федерации, совершившей 18 января побег из психиатрической больницы Львова, где по решению суда проходила стационарную психиатрическую экспертизу после совершения хулиганских действий в государственном учреждении Львова", - говорится в сообщении.

Беглянку задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

Открыты уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества относительно сотрудника правоохранительного органа, в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Правоохранители устанавливают происхождение средств на которые женщина доехала до Киева, приобрела одежду и оплачивала проживание в хостеле, а также возможную причастность к этому сообщников.

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