События

12:38 23.01.2017

Порошенко в Таллинне проводит переговоры с президентом Эстонии

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", переговоры проходят в Таллинне в рамках официального визита главы украинского государства в Эстонию.

Согласно программе визита, П.Порошенко встретится с премьером и руководством парламента Эстонии, а также пообщается с украинской общиной в этой стране.

После Эстонии президент Украины отправится с визитом в Финляндию.

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