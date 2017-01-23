Порошенко в Таллинне проводит переговоры с президентом Эстонии

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", переговоры проходят в Таллинне в рамках официального визита главы украинского государства в Эстонию.

Согласно программе визита, П.Порошенко встретится с премьером и руководством парламента Эстонии, а также пообщается с украинской общиной в этой стране.

После Эстонии президент Украины отправится с визитом в Финляндию.