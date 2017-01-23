Командование маскирует потери военных РФ на Луганщине под видом несчастных случаев
Главное управление разведки Министерства обороны Украины констатирует, что потери среди российских военнослужащих на территории Луганской области увеличиваются, командование скрывает эти факты, оформляя раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев.
"Растет количество потерь личного состава соединений и частей 2 АК (Луганск) ВС РФ. С целью размещения убитых и раненых военнослужащих командование 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка, бывший Стаханов) 2 АК обратилось к командованию корпуса с предложением по развертыванию дополнительного госпиталя на базе ведомственной больницы шахты им.Менжинского. Предложение было отклонено командованием российских оккупационных войск с учетом сокращения финансирования и отсутствия средств на его содержание", - говорится в сообщении ГУР на странице в "Фейсбуке" в понедельник.
Кроме того, военнослужащим 6 отдельного мотострелкового полка предлагается доставлять убитых и раненых в ближайшие гражданские больницы и медицинские пункты. При этом командование 2 АК приказало скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев.