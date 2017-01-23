Представители МККК готовы участвовать в идентификации погибших в зоне АТО

Представители делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине заявляют о готовности принять участие в процессе идентификации тел погибших в зоне АТО военнослужащих и информационно-психологического сопровождения членов семей погибших в формате, который будет принят представителями ведомств, задействованных в этом процессе.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, в ходе межведомственного совещания, прошедшего в Центре обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВСУ, начальник Управления военного-гражданского сотрудничества ВСУ проинформировал о проблемах в вопросах идентификации останков и случаях отказа членов их семей признавать результаты экспертиз ДНК.

В свою очередь, региональный координатор делегации МККК в Украине по судмедэкспертизе Мария Долорес Морсийо Мендес и заместитель координатора делегации по вопросам защиты населения (по вопросам исчезнувших без вести) Фабьен Бурдье рассказали о комплексном научном подходе к идентификации в сложных случаях и обстоятельствах.

В совещании, кроме представителей Минобороны и делегации МККК в Украине приняли участие представители МВД, Национальной полиции, Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры Украины и СБУ. В ходе совещания обсуждалась существующая проблематика по вопросу идентификации тел и информационно-психологического сопровождения членов семей погибших и пропавших без вести, предложены возможные пути ее решения.