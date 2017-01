Группа активистов в США подает иск против Трампа за нарушение конституции

Вашингтонская группа правозащитников готовит иск против президента США Дональда Трампа в связи с якобы имевшим место нарушением конституции, сообщает в понедельник Си-Эн-Эн.

В иске, который организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) планирует подать в суд Нью-Йорка в понедельник, говорится, что Д.Трамп нарушает статью конституции, запрещающую ему получать деньги и ценности от иностранных правительств.

"Мы не хотели, чтобы до этого дошло. Мы надеялись, что президент Трамп предпримет необходимые шаги, чтобы избежать нарушений конституции прежде, чем он занял этот пост", - приводит телеканал заявление авторов иска.

"Нарушения конституции очень серьезные, поэтому мы вынуждены прибегнуть к юридическим действиям", - отметили истцы.

Суть претензий CREW к президенту заключается в том, что он до вступления в должность не продал свои активы, хотя и отошел от руководства компанией. По их мнению, тот факт, что Д.Трамп получает доходы от своей корпорации, которая ведет дела с иностранными государствами, и является нарушением главного закона страны.

Как сообщалось, на пресс-конференции 11 января советник Д.Трампа по налогам Шери Диллон подробно выступала на тему конфликта интересов. Она сообщила, что Д.Трамп разрывает все связи с Trump Organization.

"Полный отказ от руководства компанией, отсутствие сделок с иностранными государствами, одобрение сделок специалистом по этике, информационные ограничения - все это поможет разделить президентство Трампа и Trump Organization", - сказала она.

Она добавила, что подготовленные меры обеспечат полную изоляцию Д.Трампа на посту президента от дел его компании, и позволит ему "сосредоточиться на управлении страной".

Руководство компанией передано двум сыновьям Д.Трампа - Эрику и Дону. Продавать компанию миллиардер считает нецелесообразным.