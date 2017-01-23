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10:20 23.01.2017

НАБУ проверяет сведения о кандидатах на должности судей Верховного суда

Национальное анти оррупционное бюро Украины (НАБУ) начало аналитическую проверку сведений о кандидатах на должности судей Верховного суда.

"Информационно-аналитическая работа со стороны НАБУ сводится к оценке коррупционных рисков. Обмен информацией происходит исключительно в рамках законодательства и призван помочь Высшей квалификационной комиссии судей обеспечить Верховный суд специалистами без коррупционного прошлого",- сообщает пресс-служба НАБУ в понедельник.

По информации НАБУ, первые выводы уже предоставлены общественному совету добропорядочности.

В бюро напомнили, что 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию Украины в части правосудия и закона "О судоустройстве и статусе судей" стартовала судебная реформа. Согласно изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах Верховного суда (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 года. К участию в конкурсе допущены 653 кандидата.

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