В 2017 году будет разработан закон о реабилитации участников украинского национально-освободительного движения 1910-30х гг

В текущем году планируется разработка закона Украины о реабилитации участников украинского освободительного движения в связи со 100-летием его начала, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Считаю, что в этом году мы должны осуществить всеобъемлющую реабилитацию участников национально-освободительного движения времени Центральной Рады, Гетьманата, Директории УНР и повстанческого движения 1917 - начала 1930-х годов. С этой целью мы планируем разработку закона Украины о реабилитации участников Украинского освободительного движения", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что 2017 год является годом 100-летия украинской революции. "Мы должны восстановить историческую справедливость и отдать почет и уважение борцам за волю и независимость нашего государства", - подчеркнул генпрокурор.

Ю.Луценко также отметил, что в День Соборности Украины 22 января посетил юбилейное заседание исторического клуба "Холодный Яр" и работа над реабилитацией холодноярских атаманов "является лишь началом" реабилитации всех участников национально-освободительного движения.