События

09:48 23.01.2017

Порошенко посетит с визитом Эстонию и Финляндию

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 23 января, осуществит официальный визит в Эстонию, сообщается на официальном сайте главы государства.

"В ходе визита запланированы встречи главы украинского государства с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Эстонской Республики Юре Ратасом, а также спикером Рийгикога (парламента) Эстонской Республики Эйки Нестором", - говорится в сообщении.

Как ожидается, после этого, 24 января, П.Порошенко осуществит официальный визит в Финляндию.

"Программой визита предусмотрены встречи главы государства с президентом Финляндии Сауле Ниинистё, премьер-министром Финляндии Юхой Сипиле, спикером Эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохела", - сообщается на официальном сайте украинского президента.

Также программами визитов предусмотрены встречи президента Украины с представителями украинских общин в Эстонии и Финляндии.

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