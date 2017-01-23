В очередях на границе с Польшей более 800 автомобилей

835 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8.00, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Самая крупная очередь зафиксирована в пункте пропуска "Краковец" – 400 автомобилей.

В ПП "Ягодын авто" – 120, в ПП "Рава-Руська" – 100, в ПП "Шегини" – 90, в ПП "Угрынив" – 60, в ПП "Устилуг" – 50, в ПП "Смильныця" – 15. В ПП "Грушив" очередей нет.

Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.