События

08:29 23.01.2017

В очередях на границе с Польшей более 800 автомобилей

835 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8.00, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Самая крупная очередь зафиксирована в пункте пропуска "Краковец" – 400 автомобилей.

В ПП "Ягодын авто" – 120, в ПП "Рава-Руська" – 100, в ПП "Шегини" – 90, в ПП "Угрынив" – 60, в ПП "Устилуг" – 50, в ПП "Смильныця" – 15. В ПП "Грушив" очередей нет.

Также нет очередей в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией и Румынией.

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