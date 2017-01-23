За прошедшие сутки боевики 41 раз открывали огонь по позициям сил АТО, четверо военных ранены – штаб
За минувшие сутки боевики из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения 41 раз открывали огонь по позициям украинских военных, четверо военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в понедельник.
На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска применяли 120-мм минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.