События

04:07 23.01.2017

В Чикаго отпраздновали День Соборности Украины

Украинская община г. Чикаго и окрестностей, а также почетные гости отпраздновали День Соборности Украины, сообщили в Генеральном консульстве Украины в Чикаго.

"Среди почетных гостей были конгрессмены Питер Роскам с семьей, Дени Дэвис, бывший Посол США в Украине Джон Хербст, Президент УККА Андрей Футей, Генеральный консул Украины в Чикаго Лариса Герасько, бывший Министр финансов Украины Наталия Яресько, бывший Министр образования Сергей Квит", следует из сообщения на странице Консульства в фейсбук в понедельник.

Все гости говорили о единстве, защите территориальной целостности, независимости и государственного суверенитета Украины, а также необходимости объединения усилий в противодействии российской агрессии.

Все присутствующие приняли участие в международном флешмобе "United Ukraine".

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