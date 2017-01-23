События

03:16 23.01.2017

В России в посольстве Украины открыли экспозицию, приуроченную историческим личностям периода установления украинской государственности

В украинском посольстве в Российской Федерации в рамках празднования Дня Соборности Украины открыли экспозицию, приуроченную историческим личностям периода установления украинской государственности, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"22 января 2017г. в помещении Посольства Украины в Российской Федерации открыта экспозиция ко Дню Соборности Украины. Были представлены исторические документы и фотографии выдающихся личностей, которые сыграли значительную роль в ходе установления украинской государственности", следует из сообщения на официальном сайте ведомства в воскресенье.

На открытии экспозиции со вступительным словом выступил Временно поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский.

В завершение выставки сотрудники Посольства приняли участие в международном флешмобе "United Ukraine".

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