Сотрудники нового аппарата Белого дома приступили к исполнению своих обязанностей

Ключевые советники президента США Дональда Трампа и сотрудники аппарата Белого дома в воскресенье принесли присягу, официально приступив к исполнению своих обязанностей, сообщают местные телеканалы.

В ходе официальной церемонии, состоявшейся в восточном крыле Белого дома, в присутствии Д.Трампа вице-президент США Майк Пенс, в частности, принял присягу у двух десятков сотрудников аппарата.

Среди них - глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, старшие советники президента Келлиэнн Конуэй, Стив Бэннон и зять Д.Трампа Джаред Кушнер.

В качестве сотрудников аппарата Белого дома для их назначения не требуется одобрения сената, как в отношении членов администрации президента США.

Как сообщалось ранее, из состава новой администрации США сенатом пока утверждены лишь министр обороны Джеймс Мэттис и министр внутренней безопасности Джон Келли. В понедельник в сенате, как ожидается, пройдут дебаты по кандидатурам глав госдепартамента Рекса Тиллерсона и ЦРУ Майка Помпео.