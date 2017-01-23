Сенаторы США намерены помешать отмене санкций в отношении России

Сенаторы Демократической и Республиканской партий США готовят законопроект, который запретит Трампу снимать санкции с РФ без одобрения Конгресса, цитируют заявления сенаторов Чака Шумера и Джона Маккейна на Радио Свобода.

"Следует сделать всё для того, чтобы Трамп не смог заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным и добиться ослабления санкций в отношении России. На прошлой неделе Трамп заявил, что он изучит возможность соглашения с Путиным, чтобы ослабить некоторые санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений в России", - следует из сообщения на сайте Радио Свобода в воскресенье.

Д.Маккейн и Ч.Шумер анонсировали скорое представление законопроекта, который запретит новоизбранному президенту США снимать санкции с РФ без одобрения Конгресса. Также известно, что сенаторы Бен Кардин и Линдси Грэм также поддерживают законопроект.