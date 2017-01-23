Празднование Дня Соборности Украины прошло без чрезвычайных ситуаций - ГСЧС

Во время проведения праздничных мероприятий по случаю Дня Соборности Украины пожарную безопасность обеспечивало более 7 тыс. спасателей и 2 тыс. единиц техники, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В местах проведения торжеств дежурили подразделения ГСЧС Украины. Всего пожарную безопасность гражданам гарантировали около 7 тыс. спасателей и 2 тыс. единиц техники. В Киеве и области на круглосуточном дежурстве находились более 800 спасателей и 200 единиц техники. Подразделения ГСЧС Украины контролировали состояние пожарной безопасности более чем на 530 объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Дня Соборности Украины", - следует из сообщения на официальном сайте ведомства в воскресенье вечером.

Кроме того, накануне празднования спасатели проводили информационно-разъяснительную работу с организаторами торжественных мероприятий. Информационно-объяснительная работа и инструктажи были проведены в каждой области, где проходили торжества по случаю Дня Соборности Украины.

Спасатели, которые не были задействованы в дежурстве, совместно с представителями местных общин присоединились к мероприятиям по случаю празднования Дня Соборности Украины и почтили память героев, павших за единство и независимость страны.