События

23:16 22.01.2017

В очередях на границе с Польшей простаивает более 1000 автомобилей

1060 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22.00, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" - 280, "Шегини" -- 200, "Ягодын авто" - 170, "Рава-Руська" - 150 автомобилей.

В пунктах пропуска "Устилуг", "Угрынив" и "Грушив" – по 70 транспортных средств, а в пункте пропуска "Смильница" – 50.

На границе с Венгрией, Словакией и Румынией очередей нет.

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