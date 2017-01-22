СБУ заранее уведомило А.Геращенко о готовившемся на него покушении, заявляет народный депутат

Народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявляет, что Служба безопасности Украины предупредила его о готовящемся не него покушении.

"Служба безопасности Украины меня предупредила о том, что на меня готовится покушение… Когда и точные сроки я воздержусь обсуждать. Однако я был предупрежден вовремя Василием Сергеевичем Грицаком (глава СБУ – ИФ)", - сказал он в эфире программы Hard Talk на канале "112" в воскресенье вечером.

Говоря о мотивах покушения, А.Геращенко рассказал, что, по версии следствия, это связано с его активной позицией в вопросе противодействия продолжению агрессии против Украины, а также с работой над проектом "Миротворец".