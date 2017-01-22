События

18:30 22.01.2017

Четверо украинских военных ранены в зоне АТО в воскресенье

Четверо украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в воскресенье в результате обстрелов со стороны боевиков.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке за воскресенье по состоянию на 18:00, опубликованной на странице в соцсети Facebook, всего 22 января было зафиксировано 24 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на всех направлениях.

"На мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Лебединское, Марьинку, Чермалык, Широкино и Водяное. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы", - говорится в сообщении.

На луганском направлении, по данным штаба АТО, из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали села Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района Луганской области.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели минометный и снайперский огонь в направлении пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области. "По Новгородскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия", - сообщили в пресс-центре.

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